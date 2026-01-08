«Большая ошибка»: Фицо ответил, кто заплатит за попытку свести счеты с Россией через конфликт на Украине

08 января 2026, 20:11

Фицо: свести счеты с Россией через конфликт на Украине не получится

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что было бы большой ошибкой рассчитывать «свести счеты» с Россией через конфликт на Украине.





Ранее в МИД РФ заявляли, что любой вариант размещения войск стран НАТО на территории Украины для России категорически неприемлем и может привести к резкой эскалации.





«Это самая большая ошибка. К сожалению, за эту ошибку прежде всего заплатят украинцы», — сказал политик в Facebook*.