«Большая ошибка»: Фицо ответил, кто заплатит за попытку свести счеты с Россией через конфликт на Украине
Фицо: свести счеты с Россией через конфликт на Украине не получится
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что было бы большой ошибкой рассчитывать «свести счеты» с Россией через конфликт на Украине.
Ранее в МИД РФ заявляли, что любой вариант размещения войск стран НАТО на территории Украины для России категорически неприемлем и может привести к резкой эскалации.
«Это самая большая ошибка. К сожалению, за эту ошибку прежде всего заплатят украинцы», — сказал политик в Facebook*.
Москва со своей стороны неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву затрудняют урегулирование, фактически вовлекают в противостояние страны НАТО и не способствуют переговорам.