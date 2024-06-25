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В Пентагоне пообещали обсудить с Украиной гибель мирных граждан в Севастополе

Пентагон: США не хотят видеть гражданских потерь и обсудят это с Киевом
25 июня 2024, 02:01
Фото: istock / vadimrysev

Фото: istock / vadimrysev

Власти Соединённых Штатов не желают гибели мирного населения и намерены обсудить это с Украиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.
«У нас нет какой-либо информации, указывающей на то, погибли или не погибли гражданские лица», — сказал Райдер.
Как утверждает представитель американского оборонного ведомства, «это то, о чем мы будем говорить с украинцами».



23 июня ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Министерства обороны России, системы ПВО сбили 4 американские ракеты, один снаряд сдетонировал в воздухе над территорией города. Сейчас в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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В Белгороде после массированной атаки БПЛА пострадал человек
Гладков: Белгород подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ, пострадала женщина
25 июня 2024, 01:34

Фото: istock / maxim4e4ek

Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских дронов. По предварительным данным, пострадала женщина. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода», — сказано в сообщении.
Помимо этого, предварительно, в результате атаки дронов в четырех многоквартирных домах выбило окна. Повреждения получил частный дом и 2 коммерческих объекта. В городе также повреждена линия газоснабжения.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Во Франции отреагировали на удар ВСУ по пляжу в Севастополе
Политик Филиппо назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе ужасной эскалацией
25 июня 2024, 00:46

Фото: istock / Olena Bartienieva

Удар ВСУ по Севастополю являются эскалацией и попыткой НАТО развязать тотальную войну. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
Как утруждает Филиппо, ястребы в странах Североатлантического альянса желают тотальной войны, но ни один из трех блоков-кандидатов на выборах в Европарламент от Франции об этом не говорит.

Политик отметил, что удар по Севастополю стал возможен только после того, как Соединенные Штаты позволили Украине наносить удары по российской территории американским оружием, что и позволило ВСУ использовать ракеты ATACMS против мирных россиян.

Он также подчеркнул, что Париж должен выбраться из эскалации, которая ведёт к мировой войне.

23 июня ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Министерства обороны России, системы ПВО сбили 4 американские ракеты, один снаряд сдетонировал в воздухе над территорией города. Сейчас в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

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#ракеты
#удар
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На Украине пожаловались на уничтожение дорогих защитных сооружений
Экс-глава МВД Украины Луценко пожаловался на уничтожение дорогих сооружений ВСУ
25 июня 2024, 00:38

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Российские военные уничтожили сооружения для защиты от беспилотников, на которые ВСУ потратили полмиллиарда долларов. Об этом заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.
«Вопрос: кто вообще принял решение отправить на защиту наших подстанций 20 миллиардов гривен – это полмиллиарда баксов?» – возмутился он в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе.
Луценко рассказал, что деньги были потрачены исключительно на защиту от беспилотников. Но против российских ракет защита оказалась бесполезна, её уничтожили.

Экс-глава МВД Украины обратил внимание, что такие действия были бы объяснимы до специальной военной операции, когда было неизвестно, будут ли российские войска применять ракеты. Но уже после нее Украина все равно использовала защиту от беспилотников.

Ранее Луценко заявил, что российские войска растянут фронт и ударят с неожиданного направления.

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#украина
#всу
#сво
#спецоперация
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В Госдуме указали на вину «военных преступников» из США в атаке в Севастополе
Депутат Госдумы Водолацкий указал на вину США в гибели людей в Севастополе
24 июня 2024, 23:38

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Именно США организовали ракетную атаку на Севастополь, которая привела к гибели людей. Об этом «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее представитель министерства обороны США заявил «РИА Новости», что Пентагону нечего сказать об обстрелах Севастополя украинскими боевиками. Водолацкий указал на это, что «руководству Пентагона действительно нечего сказать, потому что наводила цель американская орбитальная космическая станция».

«Она показала именно пляж, она указала целью скопление мирных граждан. И офицеры НАТО наводили данные ракеты по этим координатам, вводили эти цели в ракеты, потому что украинским военным они не доверяют, потому что те не умеют пользоваться», – заявил Водолацкий.

Он подчеркнул, что атаку на отдающих в Севастополе организовали войска НАТО под руководством США. И сказать Вашингтону нечего, потому что они являются военными преступниками, которые воюют с маленькими детьми.

Напомним, что 23 июня боевики ВСУ атаковали Севастополь американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара погибли 4 человека, в том числе двое детей.

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#сво
#севастополь
#госдума
#сша
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На Украине узнали, когда армия РФ ударит по ВСУ в Запорожье
Золотарев: Россия может ударить по ВСУ в Запорожье уже к концу лета
24 июня 2024, 22:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Российские войска могут нанести сильный удар по ВСУ в Запорожской области к концу лета, заявил украинский политолог Андрей Золотарев на YouTube-канале Politeka.
«Некоторые военные эксперты считают, что наиболее мощный удар [российские силы] могут нанести именно в Запорожской области», — отметил Золотарев.
Он подчеркнул, что Запорожье имеет стратегическое значение для перемещения войск благодаря мостам через Днепр.

Золотарев также высказал мнение, что российские Вооруженные силы продолжат наступление, и к концу лета могут серьезно атаковать украинских солдат в Запорожской области.

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#запорожье
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Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ
24 июня 2024, 20:50

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в своем Telegram-канале о смене командующего Объединенными силами ВСУ. Юрий Содоль был освобожден от должности, а на его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.
«Я решил заменить генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова», — сообщил Зеленский.
Он уточнил, что это решение было принято после совещания с военнослужащими, в котором участвовал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Зеленский подчеркнул, что в данный момент Украина должна сосредоточить основные усилия на Донбассе.

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#всу
#зеленский
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Депутат Рады Костенко: Армия России ищет слабое место ВСУ для главного удара
24 июня 2024, 18:51

Фото:IStock/Aleksandr Golubev

Россия заставляет украинские вооруженные силы рассредоточивать свои войска по всему фронту, чтобы найти уязвимые участки и нанести главный удар. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко.
«Они стараются растянуть наши войска, чтобы определить слабые места и затем нанести удар. Никто не знает, где именно будет их основной удар», — отметил он.
Костенко также подчеркнул, что Россия применяет такую тактику, осознавая недостаточный мобилизационный потенциал и нехватку резервов у Украины.

Ранее издание Global Times сообщало, что Россия обладает необходимыми ресурсами для решающего удара по Украине. В статье также отмечалось, что Запад все больше обеспокоен экономическим ростом России и значительными потерями ВСУ в тяжелых боях.

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#удар
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На Украине мужчина попытался задушить военкома во время перевозки
«Страна»: под Черновцами мужчина попытался задушить военкома во время перевозки
24 июня 2024, 18:25

Фото: iStock/Sinenkiy

Мужчина призывного возраста после неудачной попытки сбежать из Украины, чтобы не попасть под мобилизацию, попытался задушить военного комиссара по дороге в военкомат. Об этом информирует украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
Согласно информации источника, для того, чтобы успокоить нарушителя комиссариат вызвал следственно-оперативную группу. Пострадавшему военкому вызвали медиков для оказания первой помощи.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 16 апреля текущего года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. Правоохранителям стало доступно право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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#нападение
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В ООН прокомментировали применение кассетных боеприпасов в Севастополе
ООН: применение кассетных боеприпасов против населенных районов неприемлемо
24 июня 2024, 17:32

Фото: iStock/bennymarty

Применение кассетных боеприпасов в населенных районах противоречит международному праву, заявила представитель УВКПЧ ООН Элизабет Троссел после обстрела Севастополя.
«Хотя кассетные боеприпасы не запрещены международным правом, их использование в населенных районах нарушает основные принципы, особенно запрет на неизбирательные нападения. Гражданские лица остаются под угрозой от неразорвавшихся боеприпасов на протяжении многих лет. Поэтому мы призываем прекратить использование кассетных боеприпасов», — цитирует Троссел РИА Новости.
Она также призвала Россию и Украину присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей их применение.

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