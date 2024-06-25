В Пентагоне пообещали обсудить с Украиной гибель мирных граждан в Севастополе

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Власти Соединённых Штатов не желают гибели мирного населения и намерены обсудить это с Украиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.
«У нас нет какой-либо информации, указывающей на то, погибли или не погибли гражданские лица», — сказал Райдер.Как утверждает представитель американского оборонного ведомства, «это то, о чем мы будем говорить с украинцами».
23 июня ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Министерства обороны России, системы ПВО сбили 4 американские ракеты, один снаряд сдетонировал в воздухе над территорией города. Сейчас в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак