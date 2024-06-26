В Пентагоне прокомментировали удар ВСУ по Севастополю

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Пляж в Севастополе не являлся целью ракетного удара со стороны украинской армии. Об этом заявили в Пентагоне, передает РИА Новости.
«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — заявил представитель американского военного ведомства.В ведомстве отметили, что Украина самостоятельно принимает решение, куда наносить удары.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке. Ранее появилось видео из севастопольского кафе во время ракетного обстрела.
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