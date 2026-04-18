В Пентагоне резко высказались об Украине
Замглавы Пентагона Колби: поддержка Украины не должна зависеть от США
Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил, что поддержка Киева больше не должна зависеть от значительного участия США.
По его словам, основное бремя финансирования и производства вооружений для Украины должны взять на себя американские союзники, сообщает Politico. Это заявление прозвучало на фоне отсутствия новых бюджетных ассигнований на украинское направление.
Как ранее выяснило РИА Новости, в подготовленном Белым домом проекте бюджета США на 2027 год (92 страницы) термин «Украина» не упоминается вовсе. Администрация США не заложила Киеву ни поставок вооружений и боеприпасов, ни дополнительных финансовых траншей.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России может лопнуть терпение.