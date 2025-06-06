В Подольске дети военных нарисовали портреты отцов на акции «Мой папа – Герой!»

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В деревне Федюково городского округа Подольск прошёл мастер-класс «Мой папа – Герой». Дети защитников в рамках патриотического проекта Ольги Пакулиной под руководством опытных наставников нарисовали портреты отцов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Акция прошла при содействии Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВ

«Даже самым сильным людям нужна поддержка государства, общества и, конечно, родных и близких. Сегодня дети рисуют своих отцов, своих героев. Эта любовь вдохновляет и поддерживает. Когда есть такая поддержка, победа становится намного ближе», – сказал руководитель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Портреты отправятся бойцам, чтобы они знали, что их дети продолжают учиться, расти, развиваться и ждать их дома.


Лора Луганская

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