В Подольске дети военных нарисовали портреты отцов на акции «Мой папа – Герой!»
В деревне Федюково городского округа Подольск прошёл мастер-класс «Мой папа – Герой». Дети защитников в рамках патриотического проекта Ольги Пакулиной под руководством опытных наставников нарисовали портреты отцов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Акция прошла при содействии Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВ
«Даже самым сильным людям нужна поддержка государства, общества и, конечно, родных и близких. Сегодня дети рисуют своих отцов, своих героев. Эта любовь вдохновляет и поддерживает. Когда есть такая поддержка, победа становится намного ближе», – сказал руководитель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков.
Портреты отправятся бойцам, чтобы они знали, что их дети продолжают учиться, расти, развиваться и ждать их дома.