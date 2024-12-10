Жителя Белгорода осудили на 16 лет за госизмену и поддержку террористов

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Белгородец получил 16 лет за госизмену и участие в деятельности террористической группировки, проинформировали в пресс-службе УФСБ по региону.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, 13 лет — в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в ведомстве.Следователи установили, что 30-летний фигурант по заданию представителя украинской террористической организации осуществлял сбор и передачу данных о местонахождении ВС РФ в Белгородской области. Кроме того, осужденный занимался агитацией и пропагандой деятельности террористов.
Аналогичное судебное разбирательство состоялось в Крыму, где уроженец Кубани получил 13 лет по статье о госизмене.
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