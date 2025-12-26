В Польше указали на ее нежелание быть втянутой в конфликт с РФ

26 декабря 2025, 18:19

Do Rzeczy: РФ и Польша не хотят войны между собой

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Польским властям не следует допускать, чтобы Варшава оказалась втянутой в противостояние с Москвой, поскольку ни Польша, ни Россия не заинтересованы в наращивании напряженности.