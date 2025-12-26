Достижения.рф

В Польше указали на ее нежелание быть втянутой в конфликт с РФ

Do Rzeczy: РФ и Польша не хотят войны между собой
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Польским властям не следует допускать, чтобы Варшава оказалась втянутой в противостояние с Москвой, поскольку ни Польша, ни Россия не заинтересованы в наращивании напряженности.



Об этом 26 декабря написало издание Do Rzeczy, ссылаясь на польского историка Петра Зыховича. По его словам, «красная линия», которую нельзя пересекать, — это прямое вступление в войну, и для России такой сценарий также не несет выгоды.

Зыхович добавил, что обострение могло бы быть на руку Украине, однако оно противоречит национальным интересам Польши.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии заявили о подготовке Запада к войне.

Никита Кротов

