Два водителя подрались на проезжей части на фоне Кремля и попали на видео

17 июля 2025, 04:25

SHOT опубликовал кадры драки двух водителей на дороге в центре Москвы

Фото: iStock/Backiris

Двое водителей устроили потасовку на проезжей части в центре Москвы. Весь инцидент попал на видео, кадры драки опубликовал Telegram-канал SHOT.