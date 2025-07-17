Два водителя подрались на проезжей части на фоне Кремля и попали на видео
Двое водителей устроили потасовку на проезжей части в центре Москвы. Весь инцидент попал на видео, кадры драки опубликовал Telegram-канал SHOT.
Конфликт произошел возле гостиницы «Метрополь» на Театральном проезде между водителями автомобилей BMW и Mercedes. На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин сбивает другого с ног прямо на дорогу. Сцепившихся водителей попытался разнять подбежавший участник движения.
Ранее сообщалось, что массовая драка с участием не менее 30 человек произошла в московском районе Ясенево. По словам очевидцев, многие участники конфликта были разным образом вооружены, имеются пострадавшие.
Столкновение случилось на Литовском бульваре напротив детской поликлиники №42. В толпе собравшихся мужчин, некоторые из которых были в масках, люди с криками набросились друг на друга. Всех, кто участвовал в потасовке, разыскивает полиция.
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