В пригороде Киева раздались взрывы

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Сообщается о взрывах в пригороде Киева. Об этом передает украинский телеканал TCH.
«Пригород Киева-взрывы», — пишут в telegram-канале.
В сообщении жителей украинской столицы просят пребывать в укрытиях. При этом перед взрывом В Киеве воздушную тревогу не объявляли.
Ранее «Радио 1» писало о взрывах в Сумах и Кременчуге. На момент происшествия в 10 регионах Украины объявили воздушную тревогу.
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Иван Мусатов