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«Это шокирующие заявления»: В Раде оценили слова Уиткоффа об урегулировании конфликта

В Раде назвали шокирующими слова Уиткоффа об урегулировании конфликта
Фото: iStock/Cavan Images

Фото: iStock/Cavan Images

Заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросам урегулирования конфликта на Украине просто шокирующие. Так считает глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Напомним, 21 марта Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Киев согласен провести президентские выборы. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак признали, что Украина не сможет вступить в НАТО. Также Уиткофф отметил, что основным вопросом в конфликте остается статус Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Честно говоря, это шокирующие заявления. Будем называть вещи своими именами — это просто шокирующие позорные заявления. Я не знаю, в чем дело — в поверхностности, наивности, непрофессионализме. Но это же представитель президента, который должен профессионально разбираться в вопросе и знать базовые вещи», — заявил Мережко в интервью «Радио Свобода»* .

По его словам, Уиткофф представляет интересы президента США Дональда Трампа, однако его заявления противоречат политике Вашингтона. Мережко считает, что спецпосланника президента США необходимо отстранить, так как он не может представлять американского лидера.

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*Является иностранным агентом
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ВСУ обстреляли храм в Судже, возбуждено уголовное дело
СК открыл дело о теракте после обстрела ВСУ Свято-Троицкого храма в Судже
24 марта 2025, 17:19

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело по статье о теракте возбудил Следственный комитет России после обстрела со стороны ВСУ Свято-Троицкого храма в курской Судже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«…Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт»), частью 1 статьи 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры») УК России», — сказано в сообщении.
Согласно данным, обстрел осуществлялся целенаправленно не позже марта текущего года. Здание получило повреждения и частично разрушилось. В ведомстве заключили, что всех виновников и причастных к преступлению привлекут к ответственности.

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В офисе Зеленского висит картина с горящим Кремлем
24 марта 2025, 17:01

Владимир Зеленский

В офисе Владимира Зеленского висит картина с горящим Кремлем и мавзолеем, а также солдатами ВСУ, находящимися на российской земле. Фото опубликовала газета The Times, взявшая интервью у главы киевского режима.
Автор статьи Саймон Шустер отметил, что картина с изображением горящего Кремля висит в комнате рядом с кабинетом Зеленского. Там же можно увидеть и другие подобные работы.

«Одна из них показывает российский военный корабль, уходящий на дно. Другая — украинских солдат, воевавших на территории России. Но самая любимая картина Зеленского — горящий Кремль», — пишет журналист.

Шустер уточнил, что все картины Зеленский выбирал лично.

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В Минобороны доложили последние новости из белгородского приграничья
Минобороны: ВС РФ ликвидировали технику ВСУ в белгородском приграничье
24 марта 2025, 16:48

Фото: istockphoto/vladj55

Российские военнослужащие ликвидировали технику украинских боевиков в белгородском приграничье с использованием FPV-дронов.
Об этом доложили в Минобороны в понедельник, 24 марта. В МО РФ уточнили, что боевики ВСУ использовали различную технику, включая боевую бронемашину, а также инженерную машину разграждения, багги и квадроциклы.



«Расчетами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск «Север» все выявленные цели были уничтожены», — проинформировали в министерстве.

Перед этим стало известно, что ВСУ отказались выполнить приказ командиров на границе с белгородским регионом. Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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Бригада ВСУ не стала выполнять приказ командования на границе с Белгородской областью
«СВ»: бригада ВСУ отказалась выполнять приказ на границе с Белгородской областью
24 марта 2025, 16:32

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Командира 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Волошина уволили после его отказа выполнять приказ, связанный с переброской подразделений на границу с Белгородской областью. Об этом написал Telegram-канал «Северный ветер».
«82-я бригада ВСУ отказалась выполнять приказ в Белгородском приграничье — комбриг снят», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо Волошина временно исполнять обязанности командира бригады будет 30-летний В. Гуцул, который вывез свою семью в одну из стран Южной Европы.

По данным военкоров, перед новым врио комбрига стоит задача восстановить боеспособность 82-й бригады ВСУ за счет мобилизованных украинцев не старше 24 лет.

Напомним, ВСУ уже на протяжении недели пытаются прорваться в Белгородскую область. По некоторым данным, боевики смогли зайти в Демидовку и закрепиться на ее окраинах. При этом некоторые военкоры отмечают, что противника в населенном пункте нет. При этом обстановка продолжает оставаться крайне напряженной.

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В Госдепе высказались об отсутствии диалога между Россией и США при демократах
Госдеп считает отсутствие диалога между РФ и США при Байдене бессмысленным
24 марта 2025, 16:27

Фото: istockphoto/Westy72

Отсутствие российско-американского диалога при демократах было бессмысленным, заявила журналистам Fox News представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
«Соединенные Штаты не говорили с Россией в течение трех лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки… не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла», — прокомментировала Брюс.
Она подчеркнула необходимость диалога между государствами и их руководством.

«То, что мы делаем с Россией, Украиной (по — прим. ред.) войне — это говорим с обеими сторонами», — заключила Брюс.

Первые российско-американские переговоры состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля. Эксперты назвали диалог позитивным. В понедельник, 24 марта, делегации России и США обсуждают в Эр-Рияде важнейшие вопросы.

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