«Это шокирующие заявления»: В Раде оценили слова Уиткоффа об урегулировании конфликта

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Заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросам урегулирования конфликта на Украине просто шокирующие. Так считает глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Напомним, 21 марта Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Киев согласен провести президентские выборы. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак признали, что Украина не сможет вступить в НАТО. Также Уиткофф отметил, что основным вопросом в конфликте остается статус Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.
По его словам, Уиткофф представляет интересы президента США Дональда Трампа, однако его заявления противоречат политике Вашингтона. Мережко считает, что спецпосланника президента США необходимо отстранить, так как он не может представлять американского лидера.
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«Честно говоря, это шокирующие заявления. Будем называть вещи своими именами — это просто шокирующие позорные заявления. Я не знаю, в чем дело — в поверхностности, наивности, непрофессионализме. Но это же представитель президента, который должен профессионально разбираться в вопросе и знать базовые вещи», — заявил Мережко в интервью «Радио Свобода»* .
По его словам, Уиткофф представляет интересы президента США Дональда Трампа, однако его заявления противоречат политике Вашингтона. Мережко считает, что спецпосланника президента США необходимо отстранить, так как он не может представлять американского лидера.
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*Является иностранным агентом
Элина Позднякова