В Раде рассказали о состоянии обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о критическом состоянии здоровья гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в подрыве газопроводов «Северный поток».
Как пишет РИА Новости, мужчина содержится в итальянской тюрьме в ожидании окончательного решения об экстрадиции в Германию. Его адвокат Никола Канестрини 4 ноября рассказал, что фигурант находится под стражей в Италии и с 31 октября держит голодовку.
По словам Лубинца, он встретился с женой арестованного Галиной, которая подтвердила, что Сергей продолжает отказываться от еды. Омбудсмен отметил, что содержание Кузнецова в колонии строгого режима и ненадлежащие условия содержания недопустимы и противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры Германии в провинции Римини арестовали 49‑летнего украинца, которого считают причастным к диверсиям на газопроводах «Северный поток».
