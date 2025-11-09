В Раде рассказали о состоянии обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

09 ноября 2025, 12:48

Омбудсмен Рады назвал критическим состояние обвиняемого в теракте Кузнецова

Фото: istockphoto/krblokhin

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о критическом состоянии здоровья гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в подрыве газопроводов «Северный поток».