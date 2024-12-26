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Поверившие Владимиру Зеленскому и решившие вернуться на родину украинцы попадут в концлагерь, заявил нардеп Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
«Честно, я очень хочу посмотреть на тех, которые поверят Зеленскому и его шайке и приедут назад в концлагерь под их гарантии», — сказано в сообщении.Таким образом Дубинский оценил слова украинского министра Алексея Чернышова, заявившего о том, что 50% мужчин-призывников готовы к возвращению на Украину до завершения боевых действий, если решится вопрос с бронью.
Дубинский резюмировал, что Зеленский и его власть лгут украинцам в очередной раз.
Накануне украинцы-нелегалы в Германии рассказали о происходящем на Украине.
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