В России после атаки беспилотников на топливную базу произошло два взрыва

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Беспилотники ВСУ атаковали топливную базу в Ростовской области, из-за чего там произошло два взрыва. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало», — сообщил он.
Губернатор отметил, что никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее российские средства ПВО уничтожили десять ракет ATACMS, выпущенных ВСУ по объектам на территории Крыма. Военные ВСУ применили для атак французские управляемые авиабомбы Hammer, а также американские противорадиолокационные ракеты HARM. Все ракеты были перехвачены дежурными силами ПВО.
Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова