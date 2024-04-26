В России предупредили о последствиях бездумного «увешивания» техники в зоне СВО

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Необдуманное использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут быть мощными источниками излучения, превращает военную технику в отличные цели для ВСУ.
Об этом 26 апреля заявил глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, сообщает ТАСС.
Кузякин подчеркнул, что использование РЭБ требует учета множества тонкостей. Для максимальной эффективности необходимо «соответствие частотам FPV-системы противника и учет других параметров». Он призвал обращаться к производителям конкретных средств РЭБ по соответствующим вопросам.
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«Мощный радиосигнал может быть обнаружен противником для определения целей для его поражения. Эффективное использование средств РЭБ поможет обеспечить защиту от дронов и избежать раскрытия своего местоположения перед врагом», — отметил он.
Кузякин подчеркнул, что использование РЭБ требует учета множества тонкостей. Для максимальной эффективности необходимо «соответствие частотам FPV-системы противника и учет других параметров». Он призвал обращаться к производителям конкретных средств РЭБ по соответствующим вопросам.
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Артем Кузьмин