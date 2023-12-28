В России прокомментировали участие бывших военнопленных в спецоперации

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Бывшие военнопленные, который осознали свои ошибки, имеют право на участие в специальной военной операции на стороне Российской Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».
«Я поддерживаю такое решение. Это правильно, когда военнопленные, осознавшие свою вину, встали на сторону вооруженных сил Российской Федерации и участвуют в боевых действиях. Считаю, это правильно», — отметил Швыткин.Он заявил, что перед принесением присяги их тщательно проверяют, потому вероятность их перехода на сторону врага крайне мала. Депутат заявил, что стопроцентно гарантировать нельзя, и определенный риск всегда остается.
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