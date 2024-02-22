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Отступление украинских военных из Авдеевки под Донецком было организовано неудачно, пишет The Washington Post (WP). Часть военнослужащих не успела покинуть город до того, как он перешел под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.
Источники, опрошенные WP, утверждают, что десятки бойцов украинских Вооруженных сил застряли в российском тылу. По некоторым данным, их количество может достигать 1000 человек, но американские чиновники считают эту информацию преувеличенной. Согласно другим данным, от 25 до 100 украинцев оказались в плену.
Представитель 110-й бригады Украины сообщил, что действия российских вооруженных сил препятствовали эвакуации тяжелораненых и погибших среди украинских военнослужащих. Он также отметил, что военнослужащие этой бригады были измотаны из-за отсутствия ротации в течение почти двух лет.
Командир взвода из 53-й бригады рассказал, что его батальон успел покинуть Авдеевку, но другие оказались «застрявшими» после вторжения российских войск. Он отметил плохую организацию отступления и добавил, что потеря города негативно повлияла на мораль его солдат.
Командир 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады назвал бои в Авдеевке, вероятно, самыми тяжелыми за все время конфликта. Он сообщил, что его подчиненные не спали девять дней.
Город Авдеевка находится менее чем в 10 км к северу от Донецка.
В ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины объявил о выводе войск из Авдеевки и переходе к обороне на более выгодных позициях. Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранения жизней.
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Представитель 110-й бригады Украины сообщил, что действия российских вооруженных сил препятствовали эвакуации тяжелораненых и погибших среди украинских военнослужащих. Он также отметил, что военнослужащие этой бригады были измотаны из-за отсутствия ротации в течение почти двух лет.
Командир 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады назвал бои в Авдеевке, вероятно, самыми тяжелыми за все время конфликта. Он сообщил, что его подчиненные не спали девять дней.
Город Авдеевка находится менее чем в 10 км к северу от Донецка.
В ночь на 17 февраля главком Вооруженных сил Украины объявил о выводе войск из Авдеевки и переходе к обороне на более выгодных позициях. Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранения жизней.
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Артем Кузьмин