В российском городе не осталось заправок после обстрелов ВСУ

Фото: IStock/Svetlana Verbitskaya
Российский город Суджа в Курской области остался без единой заправки после многочисленных обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в самом городе и окрестностях проживает около семи-восьми тысяч человек. Сейчас они не могут заправить машины, поскольку в городе закрыты все четыре работающие до обстрелов ВСУ бензозаправки.
Сейчас расстояние до ближайшей заправки для жителей района составляет более 20 километров.
Ранее сообщалось, что новый глава Минобороны Великобритании Джон Хили попал под обстрел во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оба успели укрыться в бомбоубежище.
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Сейчас расстояние до ближайшей заправки для жителей района составляет более 20 километров.
Ранее сообщалось, что новый глава Минобороны Великобритании Джон Хили попал под обстрел во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оба успели укрыться в бомбоубежище.
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Олег Дикий