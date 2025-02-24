В российском регионе из-за попытки атаки дронов ВСУ вспыхнул пожар

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Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Рязанскую область. По предварительной информации Telegram-канала Baza, их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Местные жители слышали несколько взрывов, а в районе предприятия вспыхнул пожар.
В настоящее время работает система ПВО.
Ранее в ночь на 23 февраля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотников над разными регионами страны. В Орловской области было сбито пять дронов, по четыре — над Белгородской и Курской областями.
Также сообщалось, что рок-певица Мара (Мара Владимировна Кана) выступила с концертом для бойцов специальной военной операции (СВО), проходящих реабилитацию в Центре Илизарова в Кургане. Мара наперед поздравила их с Днем защитника Отечества. Информацию о творческой встрече и фото события смотрите в материале «Радио 1».
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Ранее в ночь на 23 февраля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотников над разными регионами страны. В Орловской области было сбито пять дронов, по четыре — над Белгородской и Курской областями.
Также сообщалось, что рок-певица Мара (Мара Владимировна Кана) выступила с концертом для бойцов специальной военной операции (СВО), проходящих реабилитацию в Центре Илизарова в Кургане. Мара наперед поздравила их с Днем защитника Отечества. Информацию о творческой встрече и фото события смотрите в материале «Радио 1».
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Мария Моисеева