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В российском регионе из-за попытки атаки дронов ВСУ вспыхнул пожар

Baza: БПЛА ВСУ атаковали Рязанскую область, в районе НПЗ начался пожар
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Рязанскую область. По предварительной информации Telegram-канала Baza, их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Местные жители слышали несколько взрывов, а в районе предприятия вспыхнул пожар.
В настоящее время работает система ПВО.

Ранее в ночь на 23 февраля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотников над разными регионами страны. В Орловской области было сбито пять дронов, по четыре — над Белгородской и Курской областями.

Также сообщалось, что рок-певица Мара (Мара Владимировна Кана) выступила с концертом для бойцов специальной военной операции (СВО), проходящих реабилитацию в Центре Илизарова в Кургане. Мара наперед поздравила их с Днем защитника Отечества. Информацию о творческой встрече и фото события ​смотрите в материале «Радио 1».

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«Крах обороны неизбежен»: в ФРГ объяснили, как Маск может в момент уничтожить ВСУ
ZDF: Отключение Starlink приведет к краху обороны Украины
24 февраля 2025, 05:36

Фото: iStock/AdrianHancu

Отключение спутникового интернета Starlink на территории Украины привело бы к полному краху обороны ВСУ, сообщил немецкий телеканал ZDF.
В материале подчеркивается, что доступ блока к системе Starlink на длительное время стал бы необратимым ударом для украинской армии.

«Если бы закрытие продолжалось в течение длительного периода, крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым», — заверяет автор.
Кроме того, отключение спутникового интернета могло бы сказаться не только на военной сфере, но и на экономике страны, вызвав недовольство среди населения.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США угрожали Киеву отключением Starlink в ответ на отказ Владимира Зеленского подписывать соглашение о передаче стратегических ресурсов Украины Вашингтону. Однако Илон Маск отреагировал на публикацию и обвинил агентство во лжи.

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В ближайшее время Зеленский может сбежать в Турцию
Akşam: Зеленский может запросить убежища в Турции
24 февраля 2025, 04:39

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может попросить убежища в Турции на фоне прекращения военной помощи Запада и возможной угрозы переворота, предположил колумнист турецкой газеты Akşam Эрай Гюлчюлер.
По его словам, если Зеленский продолжит настаивать на сохранении территориальной целостности страны, его могут вынудить уйти с поста.

«Если Зеленский будет настаивать на территориальной целостности Украины, то в любой момент он может столкнуться с внутренним переворотом… Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем Зеленский попросит убежища в Турции. Потому что в США всегда так. Используют и выбрасывают», — написал Гюлчюлер.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его «диктатором без выборов» и обвинив в желании затягивать конфликт с Россией ради личной выгоды. Сенатор Марко Рубио также сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и отметил, что в некоторых случаях такие претензии обоснованны.

Гюлчюлер считает, что США и Европа больше не намерены поддерживать Киев оружием и финансированием. Он также напомнил, что в марте 2022 года в Стамбуле проходили переговоры между российской и украинской делегациями, и если бы Зеленский тогда прислушался к совету президента Турции Реджепа Эрдогана заключить мир, ситуация для него сейчас могла бы сложиться иначе.

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В Белом доме высказались о будущем взаимодействии с Россией и Украиной
Уолтц: США намерены переформулировать подход к взаимодействию с РФ и Украиной
24 февраля 2025, 03:21

Фото: iStock/Waldemarus

США пересматривают стратегию взаимодействия с Россией и Украиной, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.
По данным ТАСС, Вашингтон намерен реформировать экономическое партнёрство с Киевом, особенно в сфере добычи критически важных минералов, чтобы обеспечить отдачу от многомиллиардных инвестиций.

«Мы реформулируем это, чтобы народ США получил отдачу от осуществленных нами громадных инвестиций. Мы реформулируем то, как мы взаимодействуем с Россией. Первым шагом на этом направлении стали разговоры президента Трампа с Путиным и с Зеленским, а затем — последовавшие переговоры в Эр-Рияде», — обозначил Уолтц.
Ранее Дональд Трамп выразил надежду на урегулирование украинского конфликта после контактов с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова.

Ранее сообщалось, что рок-певица Мара провела мотивационный концерт для бойцов СВО в Центре Илизарова в Кургане. Мара также наперед поздравила их с Днем защитника Отечества. Информацию о творческой встрече выложили на официальном сайте Центра Илизарова 19 февраля, приложив фото с мероприятия.

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#переговоры
#россия
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«Сила — это ты»: рок-певица Мара провела мотивационный концерт для бойцов СВО в Центре Илизарова, фото
Рок-певица Мара вдохновляюще спела для раненых бойцов СВО в Центре Илизарова в Кургане
24 февраля 2025, 03:03

Мара (Фото: официальный сайт Центра Илизарова)

Рок-певица Мара (Мара Владимировна Кана) выступила с концертом для бойцов специальной военной операции (СВО), проходящих реабилитацию в Центре Илизарова в Кургане. Мара наперед поздравила их с Днем защитника Отечества. Информацию о творческой встрече выложили на официальном сайте Центра Илизарова 19 февраля.
«Всю нашу страну поздравляем с Днем защитника Отечества, вместе с нашими парнями, с нашими героями. Каждый из них уже совершил свой подвиг. Поздравляем с Днем защитника Отечества!», — сказала певица.
По данным медучреждения, артистка исполнила композиции «Раненые города» и «Сила — это ты», которые, как она отметила, призваны вдохновлять раненых военных на восстановление и укреплять их дух. Мара подчеркнула, что её цель — не просто развлечение, а мотивация через размышления о победе, русском характере и силе каждого бойца.

Мара выступает перед бойцами СВО (Фото: официальный сайт Центра Илизарова)
«Для этого должны быть песни соответствующие (...) Они должны ребят заставлять думать о сильных вещах – о победе, о движении вперед, о русском характере, о нашей родине, о нашей земле, о силе, которая в каждом бойце, в каждом мужчине», — говорила Мара.
Мара регулярно поддерживает военных: её выступления проходят в прифронтовых городах, на полигонах и в госпиталях. На счету певицы более 80 подобных выступлений. В 2024 году она дважды побывала в Авдеевке и Селидово, имеет медаль «Участнику СВО».

Центр Илизарова, куда бойцы прибывают из разных регионов, специализируется на лечении тяжёлых травм костей и суставов.

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#рок
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The Economist: Украине придется выплачивать компенсацию за помощь США сотни лет
24 февраля 2025, 02:16

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина может столкнуться с необходимостью выплачивать США компенсацию за военную помощь в течение сотен лет, если подпишет предложенный администрацией Дональда Трампа договор по полезным ископаемым. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.
Согласно последней версии документа, 50% будущих государственных доходов от природных ресурсов и портовой инфраструктуры будут направляться в фонд под управлением США до достижения суммы в $500 млрд. При текущих темпах пополнение фонда займёт несколько столетий.

«Если мы подпишем (соглашение) в таком виде, то завтра нас вышвырнут из офиса, а рассерженная толпа нас линчует», — объяснил один из украинских чиновников.
Киев назвал условия «вымогательством» и опасается, что отказ от сделки приведёт к прекращению поставок оружия, отключению Starlink или ускорению переговоров США с Россией.

The Economist отмечает, что администрация Трампа ужесточила требования после первоначального отказа Киева. Для понимания стиля переговоров американской стороны украинские представители изучают документальные фильмы о Трампе, стремясь «уловить» его подход к сделке.

Ранее сообщалось, что Украина подчеркнула: реальный объем помощи, полученной Киевом от США, составляет около 90 миллиардов долларов — более чем в пять раз меньше суммы, заявленной американской стороной.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории России
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