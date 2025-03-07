В Ростовской области действует режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС

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Режим повышенной готовности действует на территории ростовского региона на фоне угрозы ЧС. Об этом сказано в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря.
«…Ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области», — гласит документ.Ответственным назначили замглавы Ростовской области Сергея Бодрякова.
Кроме того, даны рекомендации предоставить населению доступ в подвалы и прочие укрытия и подготовить пункты временного размещения.
Ранее сообщалось, что сконструировали российские ученые в помощь бойцам ВС РФ.
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