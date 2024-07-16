В Ростовской области за ночь уничтожили девять беспилотников

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Системы противовоздушной обороны за ночь сбили 9 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев в своём Телеграм-канале.
«Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку девять украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены», — сообщил глава региона.Он добавил, что пострадавших нет, последствия на земле уточняются.
До этого украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области, после чего начался пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак