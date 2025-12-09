Боец ВС России отвлек на себя, а затем уничтожил дрон ВСУ

09 декабря 2025, 01:16

Сержант Василий Свалов отвлек на себя и уничтожил украинский FPV-дрон

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Старший наводчик самоходно-артиллерийской батареи ВС РФ сержант Василий Свалов отвлек на себя, а затем ликвидировал украинский FPV-дрон. БПЛА пытался атаковать российскую боевую машину, пишет РИА Новости со ссылкой на сведения Минобороны.





Согласно материалу, Василий Свалов, находясь на посту воздушного наблюдения, нес боевое дежурство в районе дислокации артиллерийской батареи.



Боец РФ обнаружил беспилотник ВСУ, заходящий в атаку на самоходное орудие 2С23 «Нона-СВК». Чтобы спасти технику, Свалов вышел на открытую местность, целенаправленно привлекая внимание оператора дрона на себя.





«На расстоянии менее 50 метров Василий произвёл несколько прицельных выстрелов из штатного стрелкового оружия, в результате чего дрон был уничтожен в воздухе», — говорится в публикации.