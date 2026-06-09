В Рязанской области прошёл патриотический форум молодёжи «Студенческий спецназ»

09 июня 2026, 15:47

Фото: пресс-служба форума «Студенческий спецназ»

С 3 по 7 июня в селе Дубровичи Рязанской области прошёл патриотический форум молодёжи «Студенческий спецназ». Мероприятие состоялось под патронатом полпреда Президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева при поддержке Росмолодёжи, командования ВДВ и правительства Рязанской области.





Участниками форума стали порядка 200 представителей военно-патриотических клубов из регионов ЦФО, Краснодарского края, Севастополя, ДНР, ЛНР, Ростовской, Нижегородской, Мурманской областей и Санкт-Петербурга.



Организаторы провели для участников военно-тактическую игру «Двойной рубеж», лекции по военной истории, спецкурсы по тактической медицине, РЭБ и информационной разведке. Представители клубов прошли занятия по огневой и тактической подготовке, управлению БПЛА и инженерному делу, а желающие освоили видеосъёмку и монтаж в экстремальных условиях.



Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев направил участникам приветственный адрес.

«Сегодня примеры истинного патриотизма и любви к Родине демонстрируют, прежде всего, участники специальной военной операции, проявляя мужество и героизм на поле боя. Сейчас все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы достичь победы, которая, как и в годы Великой Отечественной войны, возможна только в условиях единства фронта и тыла», — заявил он.