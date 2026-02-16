В сенате США заявили о желании направить Киеву ракеты Tomahawk

16 февраля 2026, 18:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Демократы попросят президента США Дональда Трампа отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, как только появится возможность. Об этом заявил сенатор от Демпартии Крис Кунс.





По его словам, все страны, которые поддерживают Украину, должны направить стране не только ракеты дальнего действия, но и системы ПВО.





«Я благодарен Германии, Великобритании и другим странам за то, что они это делают, и я думаю, что Соединенные Штаты тоже должны это сделать», — сказал Кунс «Известиям».

«Демократы поддерживают дополнительную помощь и восстановление помощи Украине. Дональд Трамп выступает против этого. Республиканцы выступают против этого», — сказал он.