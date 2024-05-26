В сети появились кадры уничтожения танка Abrams под Красногоровкой в ДНР

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ВС РФ подбили очередной танк Abrams под городом Красногоровка в ДНР, кадры публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По информации СМИ, танк западного производства уничтожили бойцы группировки «Отважные». Операторам FPV-дронов удалось ударить по боевой машине как раз в тот момент, когда она выдвигалась на огневую позицию.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины начали укреплять переданные союзниками танки Abrams решетчатыми экранами, которые помогают защитить башню военной техники.Такие устройства называют «мангалами». Abrams, где совмещен ARAT с «Контактом», замечен впервые. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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