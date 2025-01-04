В Севастополе объявлена воздушная тревога

Фото: iStock/bartoshd
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Воздушная тревога в крымском городе была объявлена в 13:24 мск.
В связи с объявлением тревоги была остановлена работа общественного транспорта, включая морские суда.
Ранее в этот день в оперативном канале о ситуации на транспортном переходе написали о перекрытии Крымского моста.
Кроме того, за минувшие сутки четыре украинских беспилотника были сбиты над территорией Ленинградской области. Дроны ликвидировали в помощью средств ПВО и РЭБ, а также стрелковым оружием, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Читайте также:
МО: За сутки ВС РФ сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника ВСУ
Аналитики рассказали о работе Белоусова над кардинальным изменением Армии России
Штурмы под Суджей, контратаки в Курской области, зачистка Курахово от ВСУ: последние новости СВО
В связи с объявлением тревоги была остановлена работа общественного транспорта, включая морские суда.
Ранее в этот день в оперативном канале о ситуации на транспортном переходе написали о перекрытии Крымского моста.
Кроме того, за минувшие сутки четыре украинских беспилотника были сбиты над территорией Ленинградской области. Дроны ликвидировали в помощью средств ПВО и РЭБ, а также стрелковым оружием, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Читайте также:
МО: За сутки ВС РФ сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника ВСУ
Аналитики рассказали о работе Белоусова над кардинальным изменением Армии России
Штурмы под Суджей, контратаки в Курской области, зачистка Курахово от ВСУ: последние новости СВО
Анастасия Чинкова