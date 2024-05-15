В Севастополе сбили несколько воздушных целей

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны.
Он сообщил, что в городе сбили несколько воздушных целей. По словам Развожаева, все службы Севастополя приведены в состояние боевой готовности.
Губернатор призвал не находиться на открытом пространстве. По его словам, главную угрозу для людей представляют осколки.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
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«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», —написал он в своем Телеграм-канале.
Губернатор призвал не находиться на открытом пространстве. По его словам, главную угрозу для людей представляют осколки.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
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Алина Юрчак