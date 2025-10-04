В Шебекино мирный житель получил травмы из-за детонации взрывного устройства

04 октября 2025, 23:21

Гладков: В Шебекино мирный житель пострадал из-за детонации взрывного устройства

Фото: iStock/gorodenkoff

В городе Шебекино пострадал мирный житель. Мужчина подорвался на взрывном устройстве, его доставляют в больницу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.