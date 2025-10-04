Достижения.рф

В Шебекино мирный житель получил травмы из-за детонации взрывного устройства

Гладков: В Шебекино мирный житель пострадал из-за детонации взрывного устройства
Фото: iStock/gorodenkoff

В городе Шебекино пострадал мирный житель. Мужчина подорвался на взрывном устройстве, его доставляют в больницу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.



Инцидент произошел на личном земельном участке пострадавшего. Мужчина наступил на взрывное устройство, вызвав его детонацию. Из-за взрыва мирный житель получил минно-взрывную травму и открытый перелом ноги.

Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшего в стабильно тяжёлом состоянии в областную клиническую больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь, уточнил Гладков.

Мария Моисеева

