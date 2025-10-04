В Шебекино мирный житель получил травмы из-за детонации взрывного устройства
В городе Шебекино пострадал мирный житель. Мужчина подорвался на взрывном устройстве, его доставляют в больницу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на личном земельном участке пострадавшего. Мужчина наступил на взрывное устройство, вызвав его детонацию. Из-за взрыва мирный житель получил минно-взрывную травму и открытый перелом ноги.
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшего в стабильно тяжёлом состоянии в областную клиническую больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь, уточнил Гладков.
