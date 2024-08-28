В Совфеде прокомментировали «победный» план Зеленского

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал план президента Украины Владимира Зеленского по «победе» над Россией результатом бессилия и отчаяния. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Цеков отметил, что Зеленский прекрасно осознает своё проигрышное положение, и именно это толкает его на создание «фантастических измышлений», чтобы успокоить население Украины и своих западных союзников.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область является началом «плана победы». Он также озвучил другие части этого плана, включая «стратегическое место Украины в безопасности мира», «пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем» и экономическую составляющую.
Сенатор Цеков выразил мнение, что подобные заявления украинского лидера рассчитаны на пропагандистский эффект и не имеют реальной основы.
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«Зеленский прекрасно понимает, что проигрывает, вот и придумывает от отчаянья и бессилия фантастические измышления, чтобы успокоить граждан Украины и своих западных кураторов. Только глупцы могут воспринимать за чистую монету слова Зеленского», — заявил Цеков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область является началом «плана победы». Он также озвучил другие части этого плана, включая «стратегическое место Украины в безопасности мира», «пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем» и экономическую составляющую.
Сенатор Цеков выразил мнение, что подобные заявления украинского лидера рассчитаны на пропагандистский эффект и не имеют реальной основы.
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Елена Перлова