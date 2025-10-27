Военэксперт заявил, что «Буревестник» скоро поступит на вооружение
Военный аналитик Бутырин: испытание «Буревестника» стало вызовом Западу
Испытание новой российской ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой является определённым вызовом Западу. Так считает военный обозреватель Александр Бутырин.
Напомним, 26 октября президент России Владимир Путин заявил, что испытания российских ракет с ядерной энергетической установкой «Буревестник» завершены.
«Особенностью оружия является ядерная турбоустановка, то есть двигатель новый, который делает дальность полёта и длину полёта практически неограниченными», — отметил Бутырин в разговоре с RT.
Он добавил, что испытание «Буревестника» призвано продемонстрировать Западу, что Россия обладает совершенно новым типом вооружения, которому никто не может противостоять, поскольку такая ракета на сегодняшний день является практически неуязвимой.
По мнению Бутырина, новая ракета уже в ближайшее время поступит на вооружение и встанет на боевое дежурство.
Тем временем первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что «Буревестник» невидим для систем ПВО и может поразить любую цель.
«Самое главное и неоспоримое преимущество ракеты 9М730 — её практически неограниченная дальнобойность. Уверен, что не случайно запуск на 14 000 километров совпал с определенным охлаждением в российско-американских отношениях — это определенный намек США на наши военные возможности», — сказал депутат.
По его словам, новая российская ракета может «бесконечно долго» и низко летать, поэтому американские ПВО её увидеть не смогут.