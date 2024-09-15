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У боевиков ВСУ не хватает вооружений, поэтому они пытаются выжать из Запада как можно больше техники, написал в своем материале для Sonar21 экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Украинцы не только не в состоянии производить значимые количества 155-миллиметровых снарядов, танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий, они еще и отчаянно умоляют Запад поставлять ракеты, деньги и больше оборудования», — говорится в публикации.
Джонсон подчеркнул, что единственный растущий показатель украинской республики — количество захоронений боевиков ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские войска сорвали попытки ВСУ прорваться через границу под Курском.
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