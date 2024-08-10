В США сообщили, что ждет Украину из-за ситуации со светом

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Украина за время боевых действий потеряла, по разным данным, до 90% электросетей, что уже зимой станет для нее катастрофой, считает политолог из США Джон Миршаймер в беседе с адвокатом Гленном Гринвальдом.
«Российские ВВС фактически уничтожили около 50% электросетей на Украине. А если не учитывать объекты атомной энергетики, то из строя выведено 90% электросетей. С наступлением зимы это будет иметь катастрофические последствия», — прокомментировал Миршаймер.
Он резюмировал, что нехватка электричества — лишь один из факторов, который говорит о том, что конфликт скоро завершится в пользу РФ.
Ранее сообщалось, что на Украине происходят самые значительные отключения электричества с начала конфликта.
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