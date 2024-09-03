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Киевский режим лишился своих лучших летчиков еще до того, как Украина получила американские истребители F-16, пишут обозреватели The Wall Street Journal.
«К тому моменту, когда страна получила самолеты F-16, многие лучшие украинские пилоты, как летчик с позывным Джус, уже погибли», — сказано в публикации.Авторы материала подчеркнули, что украинские пилоты Алексей Месь и летчик с позывным Джус, которые погибли, выступали за передачу Киеву техники Запада.
Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в разговоре с YouTube-каналом Neutrality Studies сыронизировал, что Украине не принесут пользы F-16, потому что американские истребители снова могут стать «случайной» целью для ВСУ.
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Никита Кротов