Воздушная тревога объявлена в 10 регионах Украины

Фото: iStock/Photoboyko
Воздушная тревога была объявлена в 10 регионах Украины. Об этом сообщают данные официального ресурса для оповещения населения.
Изначально сирена звучала лишь в семи областях. В их число вошли Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области. Далее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Житомирской и Одесской областях.
Ранее «Радио 1» писало что украинская армия нанесла целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже. По предварительной информации, под завалами находится порядка 100 мирных жителей.
Читайте также:
Журналист Боуз: Украина проиграла войну
В январе потери ВСУ в зоне спецоперации составили 44,5 тысячи человек
Зеленский: Украина в НАТО это самый дешевый путь для союзников Киева
Иван Мусатов