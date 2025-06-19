В центре Киеве прошли самые масштабные протесты

19 июня 2025, 22:37

Недовольные украинцы массово вышли на улицы Киева

Фото: Istock/brunocoelhopt

В центре Киева состоялась акция протеста, которая стала самой масштабной с начала специальной военной операции. О причинах митинга сообщает «Инсайдер UA».