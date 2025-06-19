В центре Киеве прошли самые масштабные протесты
В центре Киева состоялась акция протеста, которая стала самой масштабной с начала специальной военной операции. О причинах митинга сообщает «Инсайдер UA».
Около тысячи человек собрались перед Домом профсоюзов. Недовольные граждане протестовали против работы агентства по розыску и менеджменту активов. По мнению демонстрантов, организация отнимает у них земли и право на голос.
Митингующие поставили властям ультиматум: либо те назначат военного руководителя ведомства, либо протестов станет больше. Граждане Украины обозначили срок смены власти Агентства до 24 июня.
Отмечается, что с начала специальной военной операции данный протест стал самым массовым. В акции приняли участие военные, представители профсоюзов и общественных организаций. Известно, что никаких официальных комментариев от украинских властей на данный момент нет.
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