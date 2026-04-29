В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ

29 апреля 2026, 18:52

Фото: iStock/DmyTo

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ведомство.





Уточняется, что этому способствовали оперативное усиление группировки и грамотное распределение сил по рабочим секторам.

«Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ», — говорится в заявлении.