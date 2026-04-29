В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ведомство.
Уточняется, что этому способствовали оперативное усиление группировки и грамотное распределение сил по рабочим секторам.
«Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ», — говорится в заявлении.Ранее Роспотребнадзор выявил незначительное превышение предельно допустимой концентрации бензола в воздухе в Туапсе. Жителей ближайших к НПЗ микрорайонов — Грознефть, Сортировка и Звездный — призвали соблюдать меры безопасности: меньше бывать на улице, держать окна закрытыми, проводить влажную уборку, а также заменить контактные линзы на очки.