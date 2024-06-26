В украинских Сумах прогремел взрыв

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Взрыв прогремел в украинском городе Сумы. Как сообщают украинские СМИ, это произошло на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.
По информации СМИ, воздушная тревога в Сумской области объявлена с 22:56 по московскому времени. Власти региона взрыв пока не комментировали.
В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что на востоке от Сум произошел мощный взрыв с большой повторной детонацией.
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В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что на востоке от Сум произошел мощный взрыв с большой повторной детонацией.
«Жители Сум пишут, что на выезд из города полетели около десятка «скорых», с ними несколько пикапов с мигалками и военными номерами. Скорее всего, СБУ», – сказал Лебедев.Ранее стало известно, что штурмовики ВС РФ взяли опорники ВСУ в районе Раздоловки. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок. Огневые точки противника разрознены, однако сопротивляются, сейчас производится их зачистка.
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Никита Иванов