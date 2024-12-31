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Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил в своём Телеграм-канале, что план главы киевского режима Владимира Зеленского по обеспечению Украины электричеством выполнен только на 10-30 процентов.
«От громкого обещания построить «Один гигаватт Зеленского» в лучшем случае в результате получилось от 0,1 до 0,3 гигаватт (...). Громкое популистское обещание [Владимира Зеленского] где-то на 10-30 процентов выполнено», — обратил внимание Ярослав Железняк.
Парламентарий подчеркнул, что в реальности выполнено «ещё меньше» запланированного.
Депутат Верховной Рады уточнил, что сейчас власть Украины смогла только украсть побольше средств, а ещё провести эффектные презентации несуществующих проектов электрогенерации.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Владимир Зеленский со своей кликой может уходить в отставку, ведь администрация престарелого Джозефа Байдена выделила ему очередной пакет финансовой помощи.
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