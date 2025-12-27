В военкомате на Украине погиб мужчина
Мужчина скончался в одном из украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), куда его доставили для проверки и уточнения учетных данных. Об этом сообщили на странице Одесского областного военкомата в Facebook*.
По информации ведомства, человека привезли в Белгород-Днестровский. Во время сверки информации он внезапно потерял сознание. Военные попытались оказать ему первую помощь, однако спасти его не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть.
По предварительным выводам судмедэкспертизы, причиной стала острая сердечная недостаточность.
В военкомате также заявили, что появившиеся в информационном поле сообщения о якобы насильственной смерти или наличии телесных повреждений у умершего не соответствуют действительности. При этом ряд украинских СМИ утверждает, что мужчина мог умереть от побоев.
Сообщается, что начали расследование, к делу подключились адвокаты, нанятые семьей умершего.
