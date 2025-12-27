В военкомате на Украине погиб мужчина

27 декабря 2025, 19:40

В военкомате Одессы погиб мужчина

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Мужчина скончался в одном из украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), куда его доставили для проверки и уточнения учетных данных. Об этом сообщили на странице Одесского областного военкомата в Facebook*.