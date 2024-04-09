В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

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В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует ГУ МЧС региона в Телеграм-канале.
«Внимание! РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов!», — сказано в сообщении ведомства.Министерство призвало местных жителей соблюдать спокойствие.
До этого стало известно, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак