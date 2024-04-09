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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

МЧС: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
09 апреля 2024, 01:51
Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует ГУ МЧС региона в Телеграм-канале.
«Внимание! РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов!», — сказано в сообщении ведомства.
Министерство призвало местных жителей соблюдать спокойствие.



До этого стало известно, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
09 апреля 2024, 01:00

Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны поразили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в Телеграм-канале.
По информации ведомства, попытка атаки с помощью БПЛА со стороны Украины произошла 8 апреля в 23:00 по московскому времени.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ ударили по складу беспилотников ВСУ в Запорожье из ОТРК «Искандер». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#беспилотник
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В ГД раскрыли коварные планы Украины по ЗАЭС
Журавлев: Украина хочет взорвать ЗАЭС и обвинить в этом Россию
08 апреля 2024, 22:48

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Украина хочет взорвать Запорожскую АЭС и ответственность за это возложить на Россию. Так считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Рецепт у Зеленского один - нагнетать обстановку провокациями, как это было, к примеру, в Буче, где, совершенно очевидно, были разбросаны тела тех, кого убили укронацисты, но обвинили-то Россию, и западная поддержка Украины многократно усилилась», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

По его словам, Украина уже не раз пыталась устроить диверсию на ЗАЭС. Взорвать её, а обвинить Россию. И даже тот факт, что при взрыве половину Украины «накроет радиацией», не остановит киевские власти.

При этом Журавлёв уверен, что украинское руководство уже подготовило пути побега на Запад, а судьба народа их не особо интересует.

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В Британии заявили, что ВКС РФ полностью контролируют небо над Украиной
Британский эксперт Меркурис: Российская авиация контролирует небо над Украиной
08 апреля 2024, 21:06

Фото: сайт Минобороны РФ

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что в небе над Украиной доминирует российская авиация.
В своём блоге на YouTube он сказал, что ВКС РФ полностью контролируют небо в зоне СВО. Это позволяет российской стороне совершать успешные атаки на пункты дислокации ВС Украины.

«Для меня становится все более очевидным то, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране», — отметил Меркурис.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#россия
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ВС РФ нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Запорожье из ОТРК «Искандер»
ВС РФ уничтожили склад беспилотников и цех по их производству в Запорожье
08 апреля 2024, 20:24

Фото: сайт Минобороны РФ

Армия России нанесла мощный удар по складу, где хранились беспилотники для ВСУ. Также уничтожен цех по их сборке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вооруженными Силами Российской Федерации в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что удар был нанесён в ответ на атаки ВСУ по российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики. Армия России ударила высокоточным оружием большой дальности.

Целями для российских военных становятся предприятия ВПК Украины, цеха по производству беспилотников и энергетические объекты, уточнили в ведомстве.

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«Не выдуманный сценарий»: Гросси предостерёг от катастрофы на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии
08 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Запорожская АЭС была «довольно близка» к ядерной аварии, с таким заявлением выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его цитирует Bloomberg.
«Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — сообщил Гросси.

Он также заявил, что поднимет ​вопрос о безопасности станции в ходе заседания Совбеза ООН.

Напомним, 7 апреля Запорожская АЭС была трижды атакована беспилотниками со стороны Вооружённых сил Украины. Один из ударов пришёлся на столовую станции, в которой пострадали три сотрудника. Киев свою причастность к атаке отрицает.

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#беспилотник
#запорожская аэс
#всу
#магатэ
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«Освобождают ниши»: Дандыкин назвал возможную причину поведения ВСУ под Часов Яром
Дандыкин предположил, зачем ВСУ перебрасывают силы под Часов Яр
08 апреля 2024, 19:25

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские войска могут перебрасывать свои резервы под Часов Яр в попытке сдержать наступление ВС РФ, с таким предположением выступил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью для Lenta.ru.
«Если это на самом деле произошло, то это связано с тем, что сейчас враг перебрасывает резервы из Запорожья под Часов Яр. Если он это делает, значит, освобождаются определенные ниши, и наши ребята пользуются этим и идут вперед», — высказал своё предположение Дандыкин.

По его словам, у Вооружённых сил Украины не хватает ресурсов, чтобы сдерживать российские войска на всех направлеиях.

При этом, по словам Дандыкина, подобное поведение ВСУ говорит о скором получении хороших новостей российской стороной. Силы противника будут просто сломлены.

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#запорожская область
#часов яр
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Сапёры снимают растяжки в Авдеевке с помощью робота «Скорпиона»
08 апреля 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российские военные разминируют Авдеевку при помощи робота «Скорпион», об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нашим главным помощником являются робототехнические средства. В данном варианте представлена дистанционно управляемая машина «Скорпион». Основная ее задача как для помощников саперов — это траление «растяжек», — рассказал представитель международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Умный».

После того, как Вооружённым силам РФ удалось освободить Авдеевку 20 февраля 2024 года, специалисты приступили к разминированию города. Только за первый день было обезврежено более 200 мин, «растяжек» и различных самодельных взрывных устройств.

«Скорпион» весит не более 30 килограмм и может развивать скорость до 10 километров в час. Робот оснащён специальными камерами, которые могут помочь сапёру осмотреть подозрительный предмет, не приближаясь к нему.

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#всу
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#сво
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«Бреши будут увеличиваться»: В США осознали слабость ПВО ВСУ на фоне ситуации в Часов Яре
Forbes: Пилоты ВС РФ без опасений громят ВСУ ракетами малой дальности
08 апреля 2024, 19:06

Фото: iStock/e-crow

Российским военным удаётся наносить удары по украинским позициям с рекордно близкого расстояния из-за слабости ПВО ВСУ, об этом пишет американский журналист Дэвид Экс в своей статье для Forbes.
«Теперь некоторые российские истребители летают гораздо ближе к линии фронта и атакуют ракетами малой дальности», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Экс.

Отмечается, что ранее ВС РФ использовали крылатые бомбы, удары которыми наносятся с дальнего расстояния. Однако, из-за истощения запасов снарядов у Вооружённых сил Украины, российская армия способна бить по позициям ВСУ с всё более близкого расстояния.

«Эти бреши будут увеличиваться по мере того, как заканчиваются боеприпасы ПВО», — в завершении отметил обозреватель.

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#вс рф
#всу
#сво
#пво
#сша
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«Передвижной цирк Украины» получил бронь от мобилизации как критически важное предприятие
«Передвижной цирк Украины» признали критически важным предприятием
08 апреля 2024, 18:56

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Минкульт признал «Передвижной цирк Украины» критически важным предприятием, а значит что его сотрудники получат бронь от мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
В приказе украинского Минкульта «Передвижной цирк Украины» обозначили в качестве критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко уже подтвердил данную информацию. Он отметил, что подобное решение не является удивительным, так как происходящее на Украине с мобилизацией и бронью для военнообязанных «давно превратилось в цирк».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от депутатов Верховной Рады требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации. По его словам, четыре месяца – достаточный срок для обсуждения законопроекта, а депутаты «уже переборщили» с его рассмотрением.


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