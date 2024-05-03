В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

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В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом предупредил губернатор региона Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
До этого сообщалось, что на Украине наблюдают странное свечение в небе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак