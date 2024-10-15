В ВСУ объяснили назначение Ляшко* командиром батальона беспилотников

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В ВСУ подтвердили назначение лидера Радикальной партии Олега Ляшко* на должность командира батальона беспилотных систем 63-й бригады. Заявление опубликовано на странице 11-го армейского корпуса ВСУ в соцсетях.
Данное решение было принято на основании ходатайства и плана перемещения командира бригады, отмечается в сообщении. Ляшко* якобы положительно себя зарекомендовал за несколько лет службы в бригаде, а также детально понимает суть беспилотных систем и их роль на линии боевого соприкосновения.
Уточняется, что подчиненные недовольны новым командиром-политиком и пытаются перейти в другие подразделения.
Ранее лидер Никарагуа Даниэль Ортега во время своего выступления назвал украинского президента Владимира Зеленского «сыном Гитлера». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что подчиненные недовольны новым командиром-политиком и пытаются перейти в другие подразделения.
Ранее лидер Никарагуа Даниэль Ортега во время своего выступления назвал украинского президента Владимира Зеленского «сыном Гитлера». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова