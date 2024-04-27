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Украинские военные отрубают руки и уродуют лица погибшим на поле боя афроамериканцам. Об этом рассказал российский снайпер из Новой Каховки Херсонской области с позывным «Дым», его слова передаёт РИА Новости.
«Еще было интересное, что если американца или любого иностранца поставишь, ну работаешь - делаешь двухсотым, кто рядом находится, они изуродовали ему лицо, военнослужащие ВСУ, и отрубали руки — кисти, дабы не выяснить, кто этот человек вообще», — заявил «Дым».
Он также добавил, что российские военные находили тела афроамериканцев с отрубленными руками и изуродованными лицами. По словам снайпера, боевики ВСУ делают это для того, чтобы стереть следы причастности других государств к военным действиям.
При этом «Дым» уточнил, что на стороне ВСУ воюет больше всего наёмников из США и Польши. Чаще всего они выполняют функции снайперов и штурмовиков. Они вооружены западным оружием, имеют дорогую экипировку. Снайперы наёмники стараются работать на дальних расстояниях и не вступают в ближний бой.
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