«Тащат мужики»: в ВСУ оценили идею снизить призывной возраст

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Снижение возрастного ценза призывников не поможет Украине, написал в Telegram боевик ВСУ, чей позывной Алекс. Лейтенант уточнил, что в боевых действиях в основном участвуют мужчины старше 40 лет.
«Извините меня, был призывной возраст с 27 лет, сейчас от 25 лет, а знаете, что остается неизменным? Тащат эту войну, в основном, мужики по 40-50 лет», — сказано в публикации офицера.Алекс добавил, что проблему украинской армии может решить более качественная мобилизация, но никак не снижение возраста призывников. В частности, по его словам, на передовой сражаются и продолжат сражаться «деды».
Перед этим стало известно об очередном побеге с Украины. Подробности в материале «Радио 1».
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