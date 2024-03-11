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В ВСУ подтвердили вручение повесток инвалидам

В ВСУ объяснили выдачу повесток инвалидам необходимостью уточнить сведенья
11 марта 2024, 15:38
Фото: istock / Oleksander Bontei

Фото: istock / Oleksander Bontei

В украинской армии подтвердили вручение повесток мужчинам с инвалидностью. Сообщение опубликовало командование украинскими войсками «Север» в Телеграм-канале.
В ВСУ отметили, что в соцсетях часто появляются возмущения в сторону работников территориальных центров комплектования из-за выдачи повесток инвалидам.

Там пояснили, что бывают случаи, когда мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в военкомате. В таком случае в ТЦК могут не знать об инвалидности. Тогда мужчине нужно явиться в военкомат для уточнения своих данных, отметили в Телеграм-канале командования.


Ранее пленный боец рассказал о насильном призыве в украинские войска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Комбат ВСУ бесследно исчез после перепалки об увольнении Залужного
АР: Комбат ВСУ исчез после перепалки об увольнении Залужного
11 марта 2024, 14:46

Фото: iStock/undefined undefined

Командующий батальоном ВСУ пропал после перепалки в командном пункте под Авдеевкой в ДНР по вопросу увольнения Валерия Залужного с поста главкома. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на документы.
«Командующим батальоном исчез при неясных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

При это имя исчезнувшего украинского командира не раскрывается.

Уточняется, что он пропал на следующий день после увольнения Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. 9 февраля украинские офицеры собрались в командном пункте под Авдеевкой. Между ними произошёл напряженный разговор на фоне отставки Залужного. После этого командующий и два солдата уехали на машине. При этом тело одного из солдат было обнаружено позднее. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Самого командира и второго солдата больше никто не видел.

Агентство уточнило, что украинские власти не считают, что пропавший офицер владел тайной информацией или военной техникой во время его исчезновения.

Напомним, СБУ Украины предупреждала, что увольнение Залужного может спровоцировать беспорядки в армии.

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В Минобороны РФ подтвердили уничтожение четвертого танка Abrams под Авдеевкой
Минобороны РФ: Российские военные уничтожили четвертый Abrams в зоне СВО
11 марта 2024, 14:26

Фото: iStock/dr_evil

Российские военные уничтожили уже четвертый американский танк Abrams в районе Авдеевки. Об этом заявили в Минобороны России.
Согласно сообщению, на Авдеевском направлении военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» значительно улучшили свое положение и поразили живую силу ВСУ, уничтожив также военную технику противника.

Всего за минувшие сутки армии России удало отразить 11 контратак ВСУ.

«Противник потерял более 430 военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей», - говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

11 марта советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские войска уничтожили четвертый американский танк Abrams в районе села Бердичи под Авдеевкой.

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Депутат ГД Колунов направил дренажные насосы российским военным на СВО
11 марта 2024, 13:52

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Государственной думы от Московской области Сергей Колунов направил дренажные насосы российским военнослужащим в зону СВО, об этом сообщили в пресс-службе Подмосковья.
«В очередной гуманитарный груз, сформированный нами совместно с Фондом адресной помощи «СК Развитие», вошли дренажные насосы. Военнослужащие, пограничники и разведчики, в круглосуточном режиме контролируют российскую границу с украинскими Сумами, пресекают налёты беспилотников и прорывы диверсионных групп», — рассказал Колунов.

Депутат объяснил, что блиндажи и траншеи, в которых располагаются российские военные, иногда заливает. Воды необходимо откачивать при помощи дренажных насосов, которые и были закуплены.

В пресс-службе напомнили, что месяц назад Колунов также отправил в зону спецоперации стройматериалы и строительные инструменты – бензопилы, шуруповерты, топоры. Эти стройматериалы помогают военным поддерживать укрепления в исправном состоянии.

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#госдума
#сво
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Украинские врачи не верят официальным данным Киева о потерях
11 марта 2024, 13:28

Фото: iStock/sergeyryzhov

Украинские врачи, работающие на фронте, убеждены в неточности официальных данных президента Владимира Зеленского о реальных потерях в рядах ВСУ. Об этом пишет The Guardian.
В ходе пресс-конференции, посвящённой второй годовщине начала СВО, Зеленский сообщил, что за это время погибла 31 тысяча украинских военных. При этом глава государства отказался указывать число раненных бойцов.

При этом военные медики считают, что число погибших солдат намного выше, чем значится в официальной статистике.

Медицинский директор Первого добровольческого мобильного госпиталя Украины им. Пирогова Светлана Друзенко подчеркнула, что смерть не подтверждается, если тело не было извлечено.

Также на недочёты в статистике указывала газета The New York Times. По данным издания, в прошлом году американские власти оценивали число погибших в 70 тысяч.

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#всу
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#военные
#врачи
#статистика
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Элитные подразделения ВСУ готовятся к свержению Зеленского
РИА Новости: бойцы элитных подразделений ВСУ хотят свергнуть Зеленского
11 марта 2024, 13:14

Командиры и бойцы элитных подразделений ВСУ недовольны действиями нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, а также нового главкома ВСУ Александра Сырского, и обсуждают варианты их свержения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
«Наши специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов. Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования», — рассказал источник.

Он отметил, что они предметно обсуждают различные варианты свержения действующей власти Украины и командования ВСУ. По его словам, российские специалисты также имеют доступ к закрытому Telegram-каналу с названием «ParaBelum», где состоят радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ. Там они пишут о своем недовольстве действиями Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского, который пришел на смену Валерию Залужному.

Командир разведгруппы 80-й отдельной ДШБ ВСУ Максим Шевцов с позывным «Зима» активно призывает членов сообщества свергнуть действующего президента Украины и его команду.

«Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский – ред.) будет торпедировать всех. Давайте снесём эту зеленую крысу и поставим Залужного! По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного», — говорится в голосовом сообщении Шевцова.
Ранее также сообщалось, что Зеленский собирается уволить главу министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу.

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#разведка
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В ГУР Украины анонсировали «серьезную операцию в Крыму»
Буданов*: Украина готовит серьезную операцию в Крыму
11 марта 2024, 13:00

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украина собирается провести некую «серьезную операцию в Крыму». Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, его слова передает пресс-служба ведомства.
«Наши действия в Черном море - это подготовка к серьезной операции в Крыму», — заявил Буданов*.

В украинской разведке также отметили, что все действия в районе Черного моря за последние два года были «связаны одним стратегическим замыслом». Таким образом, по информации ГУР Украины, все попытки украинских военных атаковать левобережье Днепра в Херсонской области направлены также на создание плацдарма для предстоящей операции в Крыму.

При этом днем ранее в эфире украинских телеканалов показали фильм якобы об успехах ВСУ и операциях военной разведки на данном направлении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Украина еще до начала СВО готовила нападение на Белоруссию, так же как на Крым и Донбасс.

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В Херсонской области артиллеристы ВС РФ ликвидировали диверсионную группу ВСУ
Минобороны: ВС РФ остановили украинские ДРГ, которые пытались форсировать Днепр
11 марта 2024, 12:34

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Артиллерийские подразделения «крылатой пехоты» ВС РФ уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы, которые пытались форсировать Днепр. Об этом информирует Министерство обороны России в Телеграм-канале.
«Десантники-артиллеристы нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным целям как у правого берега Днепра, так и непосредственно на воде», — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что огонь корректировался с помощью беспилотника.

Ранее в США заявили, что российские авиабомбы стирают с лица земли укрепрайоны украинских войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#диверсанты
#вс рф
#украина
#военные
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ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Минобороны РФ: В Курской области сбит беспилотник ВСУ
11 марта 2024, 11:36

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Белгородской области российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 10.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, вражеский беспилотник был ликвидирован в небе над Белгородской областью.

11 марта украинская сторона также атаковала село Гончаровка в Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Один из них позже погиб в больнице.

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Военный ВСУ три дня пролежал в поле под ледяным дождем, пока его не спасли бойцы ВС РФ
Пленный боец ВСУ Малик рассказал, как три дня пролежал в поле под ледяным дождем
11 марта 2024, 11:28

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военнослужащий Артем Малик, попавший в плен к ВС РФ рассказал, как три дня пролежал под ледяным дождем вместе с другими ранеными сослуживцами. Его видеоинтервью опубликовало Минобороны России.
По его словам, командование ВСУ их бросило без помощи.

«Проводник с половиной группы молча убежал, а мы с ранеными остались в поле. Пробыли там три дня, пока нас не спасли (российские военнослужащие – ред.)», — рассказал Малик.

Он добавил, что в плену ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему ему удалось сохранить ноги после ранения. Пленный уточнил, что российские медики вовремя сделали ему операцию, за что он им очень благодарен. Малик подчеркнул, что не ожидал подобного отношения.

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