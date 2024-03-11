В ВСУ подтвердили вручение повесток инвалидам

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В украинской армии подтвердили вручение повесток мужчинам с инвалидностью. Сообщение опубликовало командование украинскими войсками «Север» в Телеграм-канале.
В ВСУ отметили, что в соцсетях часто появляются возмущения в сторону работников территориальных центров комплектования из-за выдачи повесток инвалидам.
Там пояснили, что бывают случаи, когда мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в военкомате. В таком случае в ТЦК могут не знать об инвалидности. Тогда мужчине нужно явиться в военкомат для уточнения своих данных, отметили в Телеграм-канале командования.
Ранее пленный боец рассказал о насильном призыве в украинские войска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Там пояснили, что бывают случаи, когда мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в военкомате. В таком случае в ТЦК могут не знать об инвалидности. Тогда мужчине нужно явиться в военкомат для уточнения своих данных, отметили в Телеграм-канале командования.
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Алина Юрчак