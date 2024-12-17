В ВСУ пожаловались на дезертиров

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Количество дезертиров в отдельных подразделениях ВСУ превышает число убитых и раненых, заявил в беседе с Wirtualna Polska один из украинских командиров.
«Случаются периоды, когда количество самовольно оставивших части превышает число убитых и раненых. В строй вернулось всего примерно 10 процентов «самовольщиков», — сказано в материале.Собеседник польского издания подчеркнул, что ни одна учебка не подготовит новичков к тому, с чем им придется встретиться на поле боя.
Перед этим в Генштабе ВСУ пожаловались на то, что российская армия за сутки штурмовала свыше 60 украинских позиций. Уточнялось, что бойцы ВС РФ 341 раз обстреляли точки боевиков.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов