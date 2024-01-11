В ВСУ рассказали о военной хитрости российских саперов

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Саперы Вооруженных сил Российской Федерации крайне успешно действуют на поле боя. Такое мнение выразил боец ВСУ, представившийся Анатолием, в интервью AFP.
Солдат заявил, что у РФ очень хорошие саперы, а возможно и лучшие.
Как утверждает украинский солдат, из-за ловушек российских саперов украинская армия теряет много бойцов.
«Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси», — рассказал он про военные хитрости.Ранее сообщалось, что танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак