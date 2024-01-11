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В ВСУ рассказали о военной хитрости российских саперов

Боец ВСУ заявил о потерях в украинской армии из-за ловушек российских саперов
11 января 2024, 07:06
Фото: istock / Zeki035

Фото: istock / Zeki035

Саперы Вооруженных сил Российской Федерации крайне успешно действуют на поле боя. Такое мнение выразил боец ВСУ, представившийся Анатолием, в интервью AFP.

Солдат заявил, что у РФ очень хорошие саперы, а возможно и лучшие.

Как утверждает украинский солдат, из-за ловушек российских саперов украинская армия теряет много бойцов.


«Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка Мы даже потеряли солдат из-за заминированной упаковки с банками пепси», — рассказал он про военные хитрости.
Ранее сообщалось, что танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: ВСУ пытались атаковать беспилотниками три российских региона
11 января 2024, 07:28

Фото: istock / rancho_runner

ВСУ пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами три региона Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

«Одиннадцатого января около 04.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указана в публикации.
Отмечается, что беспилотники были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.

Как сообщает губернатор Калужской области Владислав Шапши, на окраине Калуги дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции. Здание незначительно повредилось. ​Пострадавших нет, отметил глава региона.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#дрон
#бпла
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#всу
#минобороны
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Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке
МО: танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке
11 января 2024, 06:50

Фото: iStock/Olena_Z

Танкисты отряда общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», успешно нанесли поражение пехотному подразделению Вооруженных Сил Украины (ВСУ), предпринимавшему попытку ротации своего личного состава на направлении Купянск, передает РИА Новости.
Как сообщили в Министерстве обороны России, оператор беспилотного летательного аппарата, оборудованного системой ночного видения, зафиксировал активность на позициях ВСУ.

Часть военнослужащих противника решила ночью покинуть свои позиции и незаметно переместиться к точке эвакуации. Полученные координаты переданы танкистам общевойсковой армии, и экипаж танка Т-72Б3 вышел на огневую позицию для нанесения точного удара с места с закрытым огневым позиционированием.

Пехотный отряд противника был успешно уничтожен точными выстрелами из 125-мм пушки, используя осколочно-фугасные боеприпасы.

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#всу
#запад
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В Ростовской области силы ПВО сбили два беспилотника
Голубев: силы ПВО сбили два беспилотника в Ростовской области, пострадавших нет
11 января 2024, 06:05

Фото: istockphoto/3D_generator

ПВО успешно сбила два беспилотных летательных аппарата в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника типа самолет над Каменским районом Ростовской области. Падение обломков не привело к пострадавшим. На данный момент разрабатываются подробности последствий на земле», — отметил он.
Регулярные атаки и обстрелы приграничных территорий России со стороны Вооруженных сил Украины стали обыденным явлением, включая применение беспилотных летательных аппаратов и проведение диверсий.

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В России оценили вероятность возобновления зерновой сделки
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
11 января 2024, 05:45

Фото: iStock/BitsAndSplits

Вице-премьер России Виктория Абрамченко выразила свое мнение относительно возможного восстановления черноморской зерновой инициативы в беседе с РИА Новости.
Абрамченко вспомнила, что зерновая сделка ранее имела комплексный характер. Она подчеркнула, что основное соглашение касалось обеспечения безопасности морских перевозок, а дополнительное решало вопросы, связанные с банковскими транзакциями, морской логистикой, фрахтом, страхованием и другими аспектами.

Вице-премьер отметила, что вторая часть зерновой сделки не принесла положительных изменений. Из-за этого она заявила о том, что в настоящее время нет перспектив возобновления данного соглашения.

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#зерновая сделка
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Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
11 января 2024, 05:21

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские тяжелые огнеметные системы провели удачные атаки на командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Колодези на Краснолиманском направлении.
Об этом сообщил главный представитель пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в беседе с РИА Новости.

«Российские войска, используя тяжелые огнеметные системы, успешно атаковали командный пункт 211-й механизированной бригады ВСУ в районе Колодезей», — отметил он.
Зыбинский также добавил, что подразделения российской группировки «Запад» улучшили свое положение на переднем крае на Купянском направлении.

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#всу
#запад
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Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового
Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового — Минобороны РФ
11 января 2024, 05:09

Фото: сайт Минобороны РФ

У села Вербово на Запорожском направлении подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли позиции ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«В рамках ведения активных боевых действий у населенного пункта Вербовое на ореховском участке запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю», — проинформировали в оборонном ведомстве.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#сво
#всу
#вс рф
#украина
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Бойцы группировки «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
Минобороны: Бойцы группировки «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
11 января 2024, 04:31

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Расчёты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили на Купянском направлении скрытый опорный пункт ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили обнаруженный замаскированный опорный пункт ВСУ», — рассказали в Минобороны.

Уточняется, что российские расчёт БПЛА поражает от одной до пяти целей ежедневно, включая скопление пехоты ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
#сво
#всу
#вс рф
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Командир разведвзвода «Крым»: Российские дроны заставляют ВСУ «сидеть в норах»
11 января 2024, 02:30

Фото: iStock/vadimrysev

Командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» заявил, что регулярные удары российских БПЛА вынуждают военных долго время прятаться в укрытиях. Об этом пишет «Украинская правда».
Украинский разведчик пожаловался на дроны ВС РФ, подчеркнув, что солдаты «почти не вылезают из нор», так как российские беспилотники постоянно сбрасывают гранаты на позиции украинской армии.

«Я бы сказал, что сейчас это просто карусель — дроны не садятся, они работают, работают постоянно. Такого раньше не было», — цитирует издание слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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В Евросоюзе назвали способ достичь мира между Россией и Украиной
Дипломат Стано: ЕС выступает за переговоры между РФ и Украиной по «формуле мира»
11 января 2024, 00:54

Фото: iStock/artJazz

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано раскрыл подходы Брюсселя к урегулированию конфликта на Украине в беседе с «Известиями».
Стано поддержал «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, считая ее основой для переговоров между Россией и Украиной.

Он подчеркнул, что Евросоюз опирается на эту формулу, основанную на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН. Формула мира представляется дипломату единственной всеобъемлющей основой для достижения справедливого и устойчивого мира.

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