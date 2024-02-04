В зоне СВО впервые заметили американский танк Abrams

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В зоне СВО впервые заметили американский танк M1 Abrams, работающий в триплексе БМП Bradley. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».
Отмечается, что эти танки были поставлены на Украину ещё осенью прошлого года, однако нигде, кроме полигонов подготовки не эксплуатировались.
Журналисты канала убеждены, что ВСУ пришлось вывести танки Abrams на поле боя из-за тяжёлого положения армии на авдеевском направлении.
Ранее сообщалось, что украинская армия первой в мире получила новейшие американские боеприпасы GLSDB. В Пентагоне подтвердили передачу нового вооружения ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Журналисты канала убеждены, что ВСУ пришлось вывести танки Abrams на поле боя из-за тяжёлого положения армии на авдеевском направлении.
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Анастасия Чинкова