30 сентября 2025, 23:07

Вассерман: Жители Одессы и Николаева боятся озвучивать симпатии к РФ

Жители Одессы и Николаева действительно хотели бы, чтобы их города стали частью России, однако боятся говорить об этом вслух. Так считает депутат Государственной думы, публицист Анатолий Вассерман.





Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости заявил, что в случае проведения референдумов в Николаеве и Одессе жители этих городов решили бы войти в состав России. Он добавил, что в этих городах всегда жили люди, считающие себя частью русской культуры.





«Сальдо высказал мнение, что жители Одессы и Николаева хотят быть вместе с Россией, и я полностью согласен с ним. Единственное, что я должен добавить, что сейчас положение дел в этих краях такое, что их жители просто не могут высказывать вслух своё мнение», — сказал Вассерман в разговоре с Life.ru.