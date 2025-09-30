Вассерман назвал два города на Украине, где жители тайно мечтают о вступлении в РФ
Вассерман: Жители Одессы и Николаева боятся озвучивать симпатии к РФ
Жители Одессы и Николаева действительно хотели бы, чтобы их города стали частью России, однако боятся говорить об этом вслух. Так считает депутат Государственной думы, публицист Анатолий Вассерман.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости заявил, что в случае проведения референдумов в Николаеве и Одессе жители этих городов решили бы войти в состав России. Он добавил, что в этих городах всегда жили люди, считающие себя частью русской культуры.
«Сальдо высказал мнение, что жители Одессы и Николаева хотят быть вместе с Россией, и я полностью согласен с ним. Единственное, что я должен добавить, что сейчас положение дел в этих краях такое, что их жители просто не могут высказывать вслух своё мнение», — сказал Вассерман в разговоре с Life.ru.
Он также добавил, что не верит опросам для выяснения общественного мнения на Украине, поскольку люди боятся открыто выражать свою позицию.
Вассерман считает, что выжить украинцы смогут только если вся страна будет присоединена к России.