Вблизи Севастополя над морем уничтожили воздушную цель

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В Севастополе сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.
Так Развожаев объяснил громкие звуки, о которых сообщали местные жители. Городской глава отметил, что объекты инфраструктуры в Севастополе не пострадали.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«В городе все спокойно», — подытожил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак