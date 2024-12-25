Вдова бойца СВО узнала о поддельных документах жившего с ней 13 лет мужа

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Выплат из-за поддельной личности мужа лишили вдову бойца спецоперации в Челябинской области. Об этом в Telegram-канале рассказала региональный омбудсмен Юлия Сударенко. Она подчеркнула, что за ее практику произошедшее является самым необычным случаем.
«Собрав документы на выплаты, она получила отказ. Оказалось, что все эти годы ее муж пользовался поддельными документами и сейчас она даже настоящего имени его не знает», — сказано в публикации правозащитницы.
Известно, что судебные органы проведут разбирательство. Есть информация, что мужчина не единожды находился в местах не столь отдаленных.
Перед этим сообщалось, какой приговор получила мать, заставившая выпить чистящее средство своего 11-летнего ребенка.
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Никита Кротов