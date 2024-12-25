Военный корреспондент Андрей Коц сообщил о значительных успехах Вооруженных сил Российской Федерации на фронте. По его словам, российские войска владеют инициативой и активно обращают силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бегство на нескольких направлениях. Об этом пишет РИА Новости.